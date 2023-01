Olympisch atlete Manuela Soccol coacht tien Genkenaren naar ‘Genk Loopt’

Maasmechelen Werknemers Maaslands Huis vrezen voor job als fusie niet zou doorgaan: “Speel geen politieke spelletjes op de kap van het personeel”

In Limburg fuseren dit jaar alle sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren samen tot één woonmaatschappij, maar bij het Maaslands Huis in Maasmechelen gaat dat met iets meer gerommel gepaard. “Als blijkt dat de fusie door politieke spelletjes in het gedrang komt, zal de vestiging van Maaslands Huis worden opgeheven. En dan verliezen we allemaal onze job”, vrezen de werknemers. Volgens het bestuur is er niks aan de hand.

24 januari