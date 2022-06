Ode van Zita (15) uit The Voice Kids aan overleden opa wordt uitgebracht als debuutsingle

GenkEind april verscheen de Genkse Zita Paulussen in The Voice Kids . Ze zong er ‘Dancing in the Sky’ van Dani and Lizzy, een eerbetoon aan haar overleden opa en hetzelfde nummer dat ze op zijn begrafenis zong. Nu brengt ze het nummer ook uit als debuutsingle.

ZIta bracht het nummer voor het eerst tijdens de knock-out battles. Een heel ontroerend moment, waar ze de volledige opnamestudio én kijkend Vlaanderen stil mee kreeg. Onder meer de dames van K3, Metejoor en ook de zangeres zelf hadden de tranen in hun ogen. Met haar engelenstem schopte ze het tot de halve finale. Nu is het tijd voor een eerste single van ZITA (haar artiestennaam wordt in hoofletters geschreven), een nieuwe mijlpaal voor de jonge artieste.

Volledig scherm Zita bracht een emotionele song tijdens The Voice Kids © VTM

“Ik heb heel erg veel geleerd uit The Voice Kids”, zegt de Genkse. “Tijdens mijn deelname in 2005, ik was 8 jaar en meteen ook de jongste deelneemster toen, maar ook uit mijn deelname aan de laatste editie. Toen koos ik tijdens de blind auditions voor het nummer ‘Control’ van Zoe Wees. Zij nam zelf ook deel aan The Voice Kids 2017 in Duitsland. Nu heeft ze een wereldhit te pakken met haar single. Van zo’n traject kan ik alleen maar dromen.”

Volledig scherm Ook als 8-jarige nam Zita al eens deel © VTM

Samenwerking met Metejoor

“Daarnaast kijk ik ook enorm op naar mijn toenmalige coach Metejoor. Hij is een geweldige artiest, die heel hard werkt om zijn dromen waar te maken. Hij heeft me heel veel tips gegeven en ik ben hem zó dankbaar voor het The Voice Kids-traject dat we samen hebben kunnen afleggen.” Hun samenwerking werd overigens in de verf gezet door de ballade ‘You Are The Reason’ van Calum Scott, inclusief tweestemmige stukjes.

Volledig scherm Zita en Metejoor © VTM

“Ik voelde dat het tijd is om de volgende stap te zetten in mijn muzikaal traject”, gaat Zita verder. “En dat is een eerste eigen nummer uitbrengen. Ik wou heel graag ‘Dancing In the Sky’ als debuutsingle uitbrengen. Dat liedje heeft voor mij zoveel betekenis. Het straalt zoveel kracht uit en was een ode aan mijn overleden opa.”

‘Dancing In The Sky’, de nieuwe single van ZITA, kan u beluisteren op alle grote streamingplatformen. U vindt hier de juiste weg.

Volledig scherm Zita in The Voice Kids © VTM

