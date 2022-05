“OCMW krijgt veel vraag naar financiële hulp”: Genk verdubbelt energiepremie naar 420 euro voor meest kwetsbare inwoners

GenkMet een reeks nieuwe maatregelen gaat stad Genk de steeds toenemende energiearmoede aanpakken. Reden is het hoog aantal vragen voor financiële hulp bij het Sociaal Huis Portavida, het vroegere OCMW. Voor de Genkse huishoudens die de energiefacturen niet kunnen betalen, verdubbelt de jaarlijkse energiepremie van 210 euro naar 420 euro indien ze in aanmerking komen.

De hoge energieprijzen brengen steeds meer huishoudens in financiële moeilijkheden. Dat is voelbaar in het Sociaal Huis Portavida – het vroegere OCMW - waar heel wat hulpvragen over de energieafrekening binnenkomen. De stad opent nu een energieloket in samenwerking met vzw Stebo waar alle hulpvragen beantwoord kunnen.

“We richten ons op het bestaand cliënteel van het Sociaal Huis Portavida”, zegt schepen van Sociaal Welzijn Sara Roncada (CD&V). “We informeren hen over ons nieuwe initiatief en via een laagdrempelig contactmoment hopen we de mensen met een energievraag, makkelijker te bereiken via campus Portavida. Zij krijgen begeleiding en gepast advies. Als de hulpvraag groter wordt, overwegen we extra zitdagen.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De Genkse schepen van Welzijn Sara Roncada voegt een jaarlijkse energiepremie toe van 210 euro boven de bestaande premie van ook 210 euro. © RV

Vragen kunnen gaan over de energiefactuur, contracten, sociale tarieven, leveranciers en energiebesparende maatregelen.

Quote Naast de jaarlijkse energiepre­mie van 210 euro voor het elektrici­teits­ver­bruik komt er een jaarlijkse premie bij. Die bedraagt ook 210 euro en geldt voor de verwar­mings­kos­ten als elektrici­teit, aardgas, pellets en mazout. Schepen van Welzijn, Sara Roncada

Stad Genk wilt de kwetsbare huishoudens die geen beroep kunnen doen op een sociaal tarief extra beschermen. Zij moeten, ondanks een lager inkomen, toch vaak de volle pot betalen als het gaat over energiekosten. Heel wat mensen dreigen zo in armoede terecht te komen.

“Naast de jaarlijkse energiepremie van 210 euro voor het dagdagelijks elektriciteitsverbruik komt er een jaarlijkse premie bij. Die bedraagt ook 210 euro en geldt voor de verwarmingskosten als elektriciteit, aardgas, pellets en mazout. Voor het toekennen zal in samenwerking met de maatschappelijke assistenten een sociaal onderzoek gebeuren, gelinkt aan een vooraf bepaalde inkomensgrens.”

Extra steun is nodig

“Energiearmoede was voor vele huishoudens in Genk al dagelijkse realiteit”, zegt schepen Alessandro Cucchiara, bevoegd voor Wonen (Vooruit). “Veel mensen hebben moeite om hun energiefacturen te betalen, moeten besparen op warmte- en elektriciteitsverbruik, zoeken middelen om de budgetmeter te kunnen opladen, kunnen hun woonst niet isoleren. We proberen de woonkwaliteit in Genk te verhogen.”

“Door de opeenvolgende crisissen, de stijgende energieprijzen en de daardoor bijkomende druk op het budget van vele Genkse huishoudens is extra steun noodzakelijker dan ooit", zegt burgemeester Wim Dries (CD&V). “We zijn blij dat we mooie samenwerkingen kunnen aangaan, zoals met vzw Stebo, maar ook met onze andere energiepartners. De komende jaren zullen we via een sterk armoedebeleidsplan nog meer ondersteunende initiatieven uitrollen.”

Het loket blijft tot eind 2022 georganiseerd. Vzw Stebo, partner van het Energiehuis, zal telkens drie uur aanwezig zijn in het Sociaal Huis Portavida.