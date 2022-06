Nu Genk één groot stadsbos wordt, zijn marktkramers en horeca-uitbaters boos: “De eerste plannen zijn nochtans veelbelovend”

Kermis

Intussen komt er wel heel wat kritiek. “Vooral de marktkramers, de handelaars en de horeca-uitbaters reageren boos", bevestigt de schepen. “Ze hebben schrik voor wat hen te wachten staat. Gaat de markt moeten wijken voor dit project? Of is het zelfs helemaal gedaan met de markt? Zal er in het vernieuwde Genk nog wel plaats zijn voor de horecaterrassen? Wat met de kermis en de handelaars die er gevestigd zijn? Ik begrijp die bezorgdheden wel, maar het gaat hier voor alle duidelijkheid om een project dat iedereen, elke Genkenaar, ten goede moet komen.”

Om iedereen de kans te geven zijn mening en visie te geven, creëert de stad een participatietraject. “De eerste plannen van de landschapsarchitect zijn klaar en veelbelovend, maar er is ruimte om naar de Genkenaren te luisteren”, zegt schepen Vandeurzen. “13 juni is een eerste moment voorzien en eind juni komen we nog eens samen om voor de eerste keer naar de bezorgdheden en de mening van de markt- en de foorkramers, de handelaars en horeca-uitbaters te luisteren. De markt stopzetten, is geen geval een optie. Wel willen we op die momenten nadenken over de markt van de toekomst. Is dat een kleinere of net een grotere markt? Moeten de kramen verhuizen? En welke producten worden er aangeboden?”