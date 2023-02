Net op tijd voor Valentijn: kalfje Olaf wordt in Bokrijk geboren met hartje op voorhoofd

Turnhout/Hasselt Werkstraf en boete voor drugsdea­ler ‘die niet eens weet wat heroïne is’

G.W. (20) uit Turnhout moest zich verantwoorden in de rechtbank nadat hij, naar eigen zeggen, via Snapchat de vraag gekregen had of hij wat bij wilde verdienen. Dat ‘bijverdienen’ bleek om de verkoop van drugs te gaan.