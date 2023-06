Nestkastjes met citroengeur en spots met bewegingssensoren: Genk gaat de strijd aan tegen sluikstorten

Beelden tonen hoe gebouw van fitness­zaak in Maasmeche­len instort

Op de Weg naar Zutendaal is zondagavond een gebouw deels ingestort. In het pand is ‘BodyRock Gym’ gevestigd, de fitnesszaak waar voormalig TVL-presentatrice Annemie Ramaekers (50) manager is. Gewonden vielen er gelukkig niet, maar de schade is groot.