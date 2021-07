Nagelbijten tot op het einde: spanning te snijden op Genkse Grote Markt tijdens Italië - Spanje

Maasmechelen 300 meter lange fietsbrug nieuwe toeristi­sche troef van Maasmeche­len: “Fietsen door de heide in het hart van Nationaal Park Hoge Kempen”

4 juli Na ‘Fietsen door het Water’ in Bokrijk en ‘Fietsen door de Bomen’ in Bosland opent Visit Limburg een nieuwe fiets- en wandelbeleving in het Nationaal Park Hoge Kempen. “‘Fietsen door de Heide’ is een belevingsroute van vier kilometer waarbij de nieuwe fietsbrug een uitzonderlijk zicht geeft op een buitengewoon stukje natuur”, zegt gedeputeerde en voorzitter van Visit Limburg Igor Philtjens. “Het is dé iconische toegangsbrug naar het mooie heidelandschap in het hart van het nationale park.”