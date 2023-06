Na zeven jaar procederen krijgt Roemeense trucker gelijk in zaak tegen H.Essers: man schopte het zelfs tot privéchauffeur van de grote baas

Stefan Popescu start in april 2011 bij de Roemeense vestiging van het Genkse transportbedrijf. Hij wordt meteen doorgestuurd naar België waar hij naar eigen zeggen twee weken onbetaald stage moet lopen. Daarna wordt hij zelf chauffeur en hij rijdt hoofdzakelijk ‘s nachts tussen België en Duitsland. Officieel krijgt hij daarvoor 200 euro per maand, het Roemeense minimumloon op dat moment. Ook krijgt hij een dagelijkse onkostenvergoeding van 40 euro. Die vergoeding werd echter niet gezien als loon door het arbeidshof.

Uitstekende reputatie

Wanneer één van zijn collega-truckers afzwaait en maandelijks recht heeft op een pensioen van amper 180 euro, gaan bij Popescu de alarmbellen af. “Ik besefte toen dat ik net als hij al die tijd in België heb gewerkt, maar er geen sociale rechten had opgebouwd.” Uiteindelijk trekt hij naar de rechtbank om zijn rechten te doen gelden.

De Roemeense rechtbank verklaart zich onbevoegd en stelt dat ze geen uitspraak kan doen over een Belgisch arbeidsconflict. Popescu trekt daarop met het Roemeense vonnis naar de Belgische arbeidsrechtbank. Die doet uitspraak in het nadeel van de Roemeen, maar in beroep krijgt hij nu alsnog gelijk.

Het arbeidshof van Antwerpen stelt onder andere dat de tewerkstelling wel degelijk bij H.Essers in België plaatsvond en dat Popescu dus recht heeft op jaren achterstallig Belgisch minimumloon met de daarbij horende sociale rechten. “De debatten over de omvang van dat achterstallige loon en bijkomende schadevergoedingen zullen pas gevoerd worden in januari 2024, maar dit arrest is enorm belangrijk”, betoogt Popescu’s advocaat Jan Buelens, die meent dat dit een precedent kan scheppen voor iedereen die in de transportsector in een gelijkaardige situatie verkeert.