Na toenemende agressie tegen stadsmedewerkers voeren vakbonden actie: “Angst is zo groot dat sommigen niet meer durven werken”

Hasselt/Antwerpen Roll&Bowl-eigenaar Alexandr (29) start inzamelac­tie voor Oekraïe­ners: “Warme kleding, voeding, medicatie...alles mag naar ons”

In heel Vlaanderen regent het steunacties voor de Oekraïense bevolking. Ook in Limburg, waar Alexandr Piscun (29) van Roll&Bowl Hasselt nu een inzamelactie opstart om zoveel mogelijk warme kleding, kussens, slaapzakken, verzorgingsproducten, medicatie en houdbare voeding te verzamelen voor de Oekraïeners in nood. “Ik heb er zelf nog familie...We kunnen niet zomaar onze ogen sluiten.”

4 maart