Na commotie om politiecontrole met drones op oudjaar: “We doen dit al negen jaar”

Genk Politie contro­leert op oudjaar met warmtedro­nes of je niet met te veel volk op straat staat

9 december Politie CARMA in Genk gaat met oudjaar controleren op lockdownfeestjes, samenscholingen en het vuurwerkverbod. Daarvoor halen ze de grote middelen boven: warmtedrones die kunnen checken of er niet te veel volk aanwezig is in de publieke ruimte.