Muzikant Freddy Birset (73) - opa van Ibe Wuyts - overleden: “Met hem erbij was het altijd feest”

Freddy Birset zag het levenslicht in januari 1948. Hij werd geboren in Genk, waar hij een bekend figuur was. Zo heeft hij er vroeger verschillende horecazaken uitgebaat, waaronder café Chantant en muziekcafé ‘t Hikske. Bij die laatste plek waren Marleen Jeurissen en haar man Jos Bascule kind aan huis. “Wij hebben Freddy enorm lang gekend, omdat Jos zelf ook een Genkse zanger en muzikant is. Het was altijd fijn om in aanwezigheid van Freddy te zijn. Hij was zo charismatisch en kon vertellen als geen ander. Vandaar dat zijn cafés ook zoveel succes hadden. Hij wist de mensen te entertainen, kon goed gitaar spelen én zingen. Daarbovenop had hij een uitstraling om u tegen te zeggen. Zo kom je weinig mensen tegen in het leven.”