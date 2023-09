Monument onthuld voor KFC Winterslag: “Symbool voor de wortels van stamnummer 322, die voor eeuwig zijn vastgeroest aan de Noordlaan”

Bromfiet­ser gewond door gespannen ijzerdraad over fietspad bij Terhills: “Kabel hing op keelhoogte”

In de omgeving van Terhills, bij Wellnesscentrum Elaisa in Dilsen-Stokkem, is een bromfietser zwaar ten val gekomen nadat hij tegen een gespannen kabel is gereden. Het slachtoffer zag nog iemand wegvluchten in de bossen. Politie en parket zijn nu op zoek naar de daders.