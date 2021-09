Minister Kitir in quarantaine na positieve coronatest

Bilzen Bilzens coronatest­cen­trum verandert van locatie

2 september Het coronatestcentrum in Bilzen is neergepoot op een nieuwe locatie. Dat meldt de stad via haar online kanalen. Zo moet je voortaan niet meer in het Seniorenhuis zijn, maar wel de site van het Ganshof aan de Hospitaalstraat. Op weekdagen kan je er terecht tussen 12.30 uur en 17 uur. Nieuw is dat het centrum ook op zaterdagen de deuren opent, telkens tussen 8 uur en 12 uur. Een afspraak maken kan nog steeds via de website www.eurofins-labovanpoucke.com/COVID-19-PCR-test.