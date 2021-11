Militairen doorzoeken tuin in Genk in opdracht van federale gerechtelijke politie Luik

Genk/Zonhoven Overval­lers Genkse krantenwin­kel riskeren drie jaar cel: ‘ik wist alleen dat hij iets geks wilde doen’

Een 33-jarige Zonhovenaar viel op 25 mei gewapend binnen in een krantenwinkel aan de Stalenstraat in Genk, waar hij de uitbater en een aanwezige klant onder schot hield. De winkelier slaagde erin de dertiger te overmeesteren. Nadien bleek dat ook de klant betrokken was in het complot. De twee overvallers, die nu de schuld in elkaars schoenen schuiven, riskeren drie jaar cel.

15 november