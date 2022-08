Middelbare school Don Bosco in Genk in laatste rechte lijn richting nieuw schooljaar: “De puzzel van leerkrachten zal net wél of net niet kloppen”

“We hopen écht dat corona verleden tijd is. De voorbije jaren merkten we bij verschillende leerlingen wel wat leerachterstand, maar dat hebben de meesten met extra bijscholingen wel weer weggewerkt”, vertelt directeur Ann Reyskens. “Als er in de winter opnieuw mondmaskers in de klassen nodig zouden zijn, zou ik dat absoluut jammer vinden, maar geen ramp. Als dat nodig blijkt om de scholen open te houden en alle leerlingen in de klas te houden, waarom niet?”

Lerarentekort

Naast de coronacrisis die nog vers in ons geheugen zit, is ook het personeelstekort brandend actueel in het onderwijs. “Vorig schooljaar was het doorheen een jaar een ramp", geeft Reyskens toe. “Dit jaar wordt het nog even spannend. De puzzel leek vorige week te kloppen en daar waren we heel blij mee, maar intussen zijn er een paar stukjes weggevallen en moeten we opnieuw wat herschikken. Hopelijk starten we morgen toch met een voltallig team. Vorig jaar is het een aantal keer voorgevallen dat iemand moest bijspringen die niet over het juiste diploma beschikt, maar dat proberen we uiteraard koste wat kost te vermijden. Vooral voor het vak ‘huishoudkunde’ was het toen geen sinecure om iemand te vinden.”