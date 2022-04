Met de wagen naar de stad? Op deze parkings kan je goedkoop je auto kwijt in Limburg

voetbal eerste nationale Wouter Corstjens en Patro Eisden pakken punt in Francs Borains: “Druk neemt toe, maar we hebben alles in eigen handen”

Patro Eisden pakte tegen Francs Borains een verdiend punt. De Maaslanders toonden zich voor de rust de betere ploeg en klommen via Renson terecht op voorsprong. Op slag van de rust klom de thuisploeg bij een eerste doelkans fortuinlijk langszij. De tweede helft verliep evenwichtiger met kansjes langs weerszijden. Ruben Corstjens kon zich na afloop vinden in de puntendeling. “Op basis van de volledige wedstrijd is deze draw misschien wel juist. Vergeet niet dat Luik hier twee weken geleden is komen verliezen. Er is echter geen man over boord. Met twee thuiswedstrijden tegen Charleroi en Luik hebben we onze eindrondekansen nog volledig in eigen handen”, aldus de Eisdense kapitein.

10 april