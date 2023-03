Merol, Noordkaap en Pommelien Thijs zakken af naar Genk On Stage

“Ik dacht dat er een ongeval was gebeurd”: autowrak voor tentoon­stel­ling veroor­zaakt ophef in Genk

“Ik schrok me een ongeluk.” “Mag ik mijn schroot daar ook komen storten?” “Hoe veel subsidies zijn daar naartoe gegaan?” De geblutste Mercedes, die sinds dit weekend loodrecht op de berm van de Europalaan in Genk prijkt, wordt niet door iedereen gesmaakt. Het autowrak vormt de eyecatcher van de nieuwe tentoonstelling in het Emile van Dorenmuseum, die in het teken staat van Genkse kunstenaar Aaron-Victor Peeters en zijn inspiraties.