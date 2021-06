Meisje (9) loopt weg van huis en wordt ’s nachts gevonden door speurhonden: “Ze lijdt mogelijk aan stressstoornis”

Genk Brandweer­zo­ne Oost-Lim­burg en Genk lijsten terreinen op die mogelijk vervuild zijn door PFAS: “Tientallen locaties”

21 juni De Vlaamse regering kijkt naar de lokale besturen om alle terreinen in kaart te brengen die mogelijk vervuild zijn door PFAS. In Genk zijn dat tientallen locaties, waarvan er enkele nog worden gebruikt. Het gaat dan onder meer om textielbedrijven en vroegere wasserijen. “Al wil ik wel benadrukken dat het helemaal niet zeker is of er wel degelijk sprake is van een vervuiling”, benadrukt burgemeester Wim Dries (CD&V).