Meisje (9) loopt weg van huis en wordt ’s nachts gevonden door speurhonden: “Ze leidt mogelijk aan stressstoornis”

Sint-Truiden Koffiebar van broers Mignolet wint 12.500 euro via HLN-actie ‘Tournée Générale’: “Meteen voor nieuwe koffieappa­ra­ten!”

14:30 Nadat onze redactie via de HLN-actie ‘Tournée Générale’ twee maanden lang alle horecagangers in Vlaanderen opriep om hun favoriete horecazaak te nomineren, is de gelukkige eindelijk bekend. Zo mochten de broers Mignolet van koffiebar ‘Twenty Two’ in Sint-Truiden woensdagmiddag twee cheques van in totaal 12.500 euro in ontvangst nemen. Een totaal onverwachte verrassing, maar eentje die zeker goed gespendeerd zal worden. “Met nieuwe koffieapparaten zullen we onze klanten nóg beter kunnen verwennen”, droomt zaakvoerder Wouter Mignolet alvast.