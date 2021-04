Martijn (24) bouwt tweedehands busje om tot huis op wielen: “Twijfelen hielp me niet, dus ik ben er gewoon aan begonnen”

Futsal De Futsal Red Devils pakken uit met stuntzege tegen Italië en blijven in de running voor het EK: “Blij, maar we zijn er nog niet”

9 april In een adembenemende thriller nam België met 5-4 de maat van Italië en hield zo de kansen gaaf om zich als een van de beste tweedes als nog te plaatsen voor het EK 2022 in Nederland. Voorwaarde is wel dat er dinsdag in en tegen Finland gewonnen wordt. “Met deze overwinning reizen we alvast met een goed gevoel en veel vertrouwen af naar Finland”, zegt de Houthalense assistent-trainer Carmelo Nieddu.