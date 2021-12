Marc Castermans schuldig aan moord op Ronald Vanderheycken: “sporenbewust en planmatig gehandeld”

Genk/Tongeren ASSISEN: Verdedi­ging in moordpro­ces zonder lijk: “Geen harde bewijzen voor een moord, maar misschien was het een ruzie”

“Moord staat niet in mijn woordenboek, er is altijd een andere oplossing”, dat gaf beschuldigde Marc C. de jury net voor hun beraad met een diepe zucht mee. Zijn advocaat Bart Vosters pleitte dan ook voor de vrijspraak. Maar hij haalde afsluitend nog een extra piste aan. “Als u toch zou oordelen dat er daar iets gebeurd is, dan was het een ruzie of een accident.”

