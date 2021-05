“Mannen bedrogen hun vrouw bij mij, ik wil ze nu helpen”: ex-sekswerkster opent praktijk als relatietherapeute

Genk“Mannen spraken na de seks over de problemen in hun relatie. Voortaan kan dat waar hun vrouw bij zit.” Sigrid Schellen is gekend als ex-sekswerkster , maar de Limburgse begint een compleet nieuwe uitdaging als... relatietherapeute. In haar praktijk ‘Goed Geluk’ zal ze ervaringsgericht tewerk gaan en wil ze mensen helpen op seksueel en relationeel vlak.

Haar lingeriesetje hangt sinds de coronacrisis aan de haak, maar Sigrid Schellen heeft allesbehalve stilgezeten. De ex-sekswerkster die uit de taboesfeer trad en er intussen al twee boeken over schreef, wil iets doen met de toch wel unieke ervaring die ze op zak heeft. Dus begint ze een praktijk in Genk-centrum. Het doel? Koppels of alleenstaanden helpen met hun seksuele en relationele problemen.

“Het klinkt cliché, maar mensen helpen zit in mijn aard", begint Sigrid. “Ik merkte al snel dat dat tijdens mijn sekswerk ook zo was. Met mijn klanten had ik een innige band. Het ging bij velen zelfs niet om de seks, maar meer om de babbel voor- of achteraf. Zoveel mannen die over hun probleem spraken, over waarom het misliep met hun partner. Ik kén hun problemen.”

Volledig scherm Sigrid Schellen biedt voortaan haar hulp aan via praktijk 'Goed Geluk'. © Karolien Coenen

Sigrid zag er steeds een patroon in. “Het gaat vaak om mensen van middelbare leeftijd met kinderen die de puberteit voorbij zijn, en mama en papa zijn elkaar doorheen de jaren wat ‘kwijt’ gespeeld. Er ontstaat afstand en dan vooral op seksueel vlak. Communicatie is hét sleutelwoord, en dat haalde ik ook steeds aan. Maar die tips gingen verder. Help misschien eerst eens met de afwas, in plaats van na het eten die zetel in te ploffen omdat het al jaren zo gaat. Het zijn soms piepkleine dingen. Wees eens attent, en zie wat je er misschien voor terug krijgt.”

Quote Ik verwacht me aan kritiek uit bepaalde hoeken, maar waarom zou ik iemand minder goed kunnen helpen inzake seks dan iemand met een diploma? Sigrid Schellen

Die opgelopen ervaring en mensenkennis ziet de Breese nu als troef om niet enkel de man te helpen, maar ook de partner. “Ik wil nu dat koppel helpen waarvan de man vroeger aan mijn deur zou hebben gestaan, maar dit keer met zijn vrouw langs hem in de zetel. Dat kunnen ook alleenstaanden zijn, zowel mannen als vrouwen, jong of oud. Je vindt tegenwoordig van alles op Google, maar een goed gesprek met tips van iemand uit de praktijk is meer waard op lange termijn.”

Polygamie

Ook het poly-amoureuse luik - relaties die bestaan uit meer dan twee personen - is een thema dat ze bespreekbaar wil maken via haar praktijk. “De mens lijkt me van aard polygaam en er zijn koppels die dat ook uitdragen, maar bijvoorbeeld toch met jaloezie kampen als de partner de intrede van een derde voorstelt. We bekijken dan waar die jaloezie vandaan komt, wat kan bijdragen aan een oplossing waarin communicatie steeds de basis blijft.”

Volledig scherm Sigrid Schellen zal koppels of alleenstaanden ontvangen in haar nieuwe praktijk. © Karolien Coenen

Kritiek

Zich associëren met Kaat Bollen, Goede Liekens of andere seksuologen doet ze niet meteen, maar tegelijk toont ze haar eigen sterktes die verschillen met officiële seksuologen. “Ik heb wel wat cursussen gevolgd, maar inderdaad ik heb geen diploma Seksuologie en geen zware theoretische achtergrond. Zodra ik merk dat iemand met psychische onderliggende problemen kampt, zal ik ook steeds doorverwijzen. Ik begin niet aan een verhaal als het buiten mijn marge ligt. Ik verwacht me ook aan kritiek uit bepaalde hoeken, maar waarom zou ik iemand minder goed kunnen helpen inzake seks?”

Nog volgens Schellen zijn er teveel psychologen of therapeuten die de theorie op zak hebben, maar amper raakvlak hebben met de praktijk. “Zij zagen nooit wat ik al zag. Vergelijk het met ex-drugsverslaafden die junkies proberen helpen. Dat komt vaak harder binnen en wordt trouwens al toegepast in afkickcentra. Het doel blijft om mensen te helpen, en ik bied mijn hulp aan.”

De aanvragen lopen intussen binnen, maar pas in juni opent de praktijk. Meer info op www.praktijkgoedgeluk.be.