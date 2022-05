Man met 6 jaar rijverbod betrapt achter stuur

Hasselt Achter tralies sinds hij 14 was, maar zelfs vanuit de cel importeert Hasseltse crimineel massa’s wiet naar België

Hasselaar (21) R. T. is er als gedetineerde in geslaagd om 20 kilo wiet te importeren naar ons land. Hij stuurde daarbij meerdere mensen aan en deed dat terwijl hij achter de tralies zat in Hasselt. De jongeman, die sinds zijn tienerjaren in gesloten instellingen en gevangenissen verblijft, zit al een celstraf van acht jaar uit.

17:37