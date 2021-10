Man die 50 maanden cel riskeert voor agressie en belaging kan zich niet beheersen voor rechtbank: “ik heb hier geen zin meer in, geef me maar de zwaarste straf”

Hasselt Mondmasker verdwijnt voorgoed uit Hasseltse binnenstad: “Thuiskomen met hoofdpijn? Dat zullen we niet missen, nee”

1 oktober Vanaf vandaag mogen de mondmaskers bijna voorgoed in de jaszak blijven, want tijdens een avondje op restaurant of een bezoekje aan een supermarkt of kledingwinkel is het niet meer verplicht. Een versoepeling van de coronamaatregelen waar ook de Hasselaren, handelaars en horeca-uitbaters enorm naar uitkeken, want daar verdwijnt het mondmasker zo goed als volledig uit het straatbeeld. Zij kunnen weer opgelucht ademhalen, letterlijk.