Man (40) ligt dood onderaan trap in Genk: parket start onderzoek

Hasselt Hasseltse musea hebben topjaar achter de rug: jarig Jenevermu­se­um blijft populair bij cultuurtoe­ris­ten terwijl Modemuseum scoort bij jongeren

Met meer dan 60.000 bezoekers hebben de Hasseltse stedelijke musea na de pandemie opnieuw een topjaar achter de rug. Opvallend is dat het Jenevermuseum 6 procent méér bezoekers aantrok dan de jaren voordien. De voorstelling van Het Modemuseum viel dan weer vooral in de smaak bij jongeren. “Een enorme uitdaging voor musea in het algemeen, maar we zijn enorm trots dat we hierin geslaagd zijn”, aldus Karolien De Clippel, directeur van Het Modemuseum.

12 januari