Maartijn (24) bouwt tweedehands busje om tot huis op wielen: “Twijfelen hielp me niet, dus ik ben er gewoon aan begonnen”

Vrouwenvolleybal Liga A LVL-manager Jo Santermans over de strijd voor de tweede plaats: “Zou leuk zijn, maar is geen must”

8 april Ladies Volley Limburg is na de midweekwedstrijd bij Asterix nog niet zeker van de tweede plaats en het thuisvoordeel in de halve finale van de play-offs. De ploeg van trainer Van De Vyver kon niet stunten op het veld van de leidersploeg. LVL moet in de twee resterende wedstrijden nog zes punten pakken om zeker te zijn van de tweede plaats. En er moet twee keer een 0-3 op de bordjes staan. “Ik ben ervan overtuigd dat het kan lukken, ook al is de tweede plaats van minder belang”, vertelt manager Jo Santermans.