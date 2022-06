Limburgse wielerploeg dient klacht in na ernstig geval van verkeersagressie: “Wij proberen alleen maar om kinderen op veilige manier te laten koersen”

GenkBij wielerploeg Sport en Moedig Genk zijn ze afgelopen woensdag ernstig geschrokken. Toen de nieuwelingen en junioren (tussen 14 en 17 jaar) met een aantal volwassen begeleiders op pad waren in Riemst, werden ze slachtoffer van verkeersagressie. De wielerploeg diende nu klacht in. “De politie is op de hoogte en zoekt momenteel volop naar de man", vertelt ploegleider Benny Schurgers.

De gebeurtenissen speelden zich af in de namiddag omstreeks 15 uur. “Een wagen reed rakelings langs onze groep en sneed ons vervolgens de pas af. Over honderden meters remde de bestuurder af, waarna hij ons tot stilstand bracht en zich erg agressief en haatdragend opstelde. De persoon in kwestie begon ons langs de weg uit te schelden en wilde absoluut zijn gelijk halen. Eén van onze begeleiders kreeg enkele rake klappen en blijft achter met kneuzingen. Ook zijn fiets liep schade op, maar hij is vooral enorm geschrokken.”

Niet op de hoogte van regels

Schurgers spreekt van “meer dan louter verkeersagressie. “De jongeman had totaal geen schuldbesef, wilde jongens opzettelijk verwonden en bleef daar tien minuten mee doorgaan. Het wordt voor ons steeds moeilijker om nog veilig in groep te trainen. We worden regelmatig de pas afgesneden, uitgescholden, overgoten met drank of zelfs fysiek bejegend. Wij zijn nochtans geen wielerterroristen. Het valt ons op dat mensen zelf de verkeersregels niet kennen en niet weten welke rechten je als grote groep hebt.”

“Als je met minstens 15 renners bent, ben je als groep niet verplicht om de fietspaden te gebruiken. Renners mogen dan met twee naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat ze één groep blijven vormen en louter het rechterrijvak gebruiken.”

Campagne

De ploegleider merkt op dat zij als organisatie ook een hoger doel voor ogen hebben. “Wij willen kinderen van andere mensen leren hoe ze zich veilig en in groep op de baan kunnen begeven. Op die manier leren ze koersen. Dat is nog altijd niet verboden. Misschien wordt het tijd dat er eens een campagne wordt opgestart waarin wordt benadrukt dat de weg niet alleen voor ‘koning auto’ is. We vragen dit niet voor ons, maar voor de veiligheid van onze jonge renners. Dat het nu niet helemaal verkeerd is gelopen, danken we aan de stuurmanskunsten van de jongens. Anders was de schade misschien nog groter.”

Vriendin

De feiten werden inmiddels overgemaakt aan de politie. “Zij weten welk voertuig betrokken was en gaan op zoek naar de zwaarlijvige man van 1.70 meter groot. Wat ons overigens ook opviel, was dat zijn partner rustig naast hem zat. Ze bleef roerloos in de wagen zitten en liet hem gewoon begaan.”

