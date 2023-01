Limburgse drugsbaron en kompaan van ‘Dikke Nordin’ gaat in cassatie en komt vrij met enkelband

Hasselt Gloednieu­we jeugdsite van Runkst na tien jaar geduld officieel geopend: “Eindelijk geen kartonnen muren meer”

Na meer dan tien jaar ongeduldig wachten mochten de lokale jeugdverenigingen van Runkst (Hasselt) vandaag hun intrek nemen in een gloednieuw gebouw. De pas opgerichte scoutsgroep Raksha, maar ook KSA, Ichtus, Arktos en Autisme Leeft vzw zullen zo voortaan de om en bij 800 vierkante meter delen in de Bakkerslaan. “Gedaan met de compleet versleten lokalen", aldus bevoegde schepen Habib El Ouakili (RoodGroen+). We legden de eerste reacties vast.

