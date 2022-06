Limburgse aanpak van eergerelateerd geweld wordt binnenkort in heel Vlaanderen toegepast

Momenteel loopt in Genk een proefproject van het FJC in samenwerking met de stad, de politie, het parket en het OCMW. Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir kent een tweejarige subsidie toe voor het project dat intussen halfweg is. Nederlandse experten leidden meer dan 150 professionals op om de problematiek aan te pakken via een draaiboek vol tips en tricks om ook in de praktijk met dossiers aan de slag te gaan.

Fatale afloop

Bij eergerelateerd geweld wordt geweld gepleegd om te voorkomen dat een lid van de familie de familie-eer schaadt. Vooral meisjes en vrouwen worden hiervan het slachtoffer door uithuwelijking, bedreiging, fysiek of emotioneel geweld omwille van seks voor het huwelijk. In Nederland komt de politie tot 3.000 keer per jaar in aanraking met situaties waarbij de familie-eer een rol speelt. Meestal gaat het om uithuwelijking, bedreiging en geweld, beperking van bewegingsvrijheid of verstoting. Een twintigtal situaties kent zelfs een fatale afloop.

Minister Demir kent de problematiek. “Slachtoffers van eergerelateerd geweld zijn bang om met hun verhaal naar buiten te komen, nog meer dan bij seksueel of intrafamiliaal geweld", zegt minister Demir. “Daarom is het net zo belangrijk om gepast met de problematiek om te gaan. Anders bestaat de kans dat de situatie kan escaleren met alle gevolgen van dien voor het slachtoffer.”

Dankzij het draaiboek werden in Limburg al 16 individuele dossiers rond eergerelateerd geweld aangepakt. Ook in een Syrisch gezin met zeven kinderen bood het nieuwe draaiboek van FJC al hulp. Eén van de zeven dochters zou uitgehuwelijkt worden om te voorkomen dat ze zich te ‘vrij’ zou gedragen, met jongens zou omgaan en uiteindelijk de eer van de familie zou schenden. Het meisje nam haar juf in vertrouwen die op haar beurt het verhaal aan de politie vertelde. Dankzij het draaiboek werd voor het meisje een nieuwe verblijfplaats gevonden en kwam ze in contact met een therapeut. Uiteindelijk werd er met de nodige ondersteuning opnieuw contact gezocht met de ouders.

Expertise voor Vlaanderen

“Schrijnende verhalen zijn het", besluit Demir. “Je kan je niet voorstellen dat die situaties zich vandaag in Vlaanderen afspelen. Het draaiboek van FJC is alleszins een ideale leidraad om het probleem mee aan te pakken.” Het proefproject loopt nog een jaar en wordt nadien geëvalueerd. Minister Demir wil de aanpak en de expertise die in het FJC van Limburg wordt opgebouwd rond eergerelateerd geweld vervolgens in heel Vlaanderen uitrollen.

