Limburgs toerisme kijkt uit naar eerste normale paasvakantie sinds corona: “Dubbel zoveel overnachtingen als vorig jaar”

LimburgNiet alleen de bloesems, maar het volledige Limburgs toerisme staat in volle bloei deze paasvakantie. Dat blijkt uit een bevraging van Visit Limburg bij de Limburgse toeristische sector. Voor het eerst sinds de start van de coronacrisis lijkt het een min of meer normale paasvakantie te worden.

Even druk als in een normaal jaar wordt het deze paasvakantie nog niet in Limburg, maar ten opzichte van vorig jaar heeft de toeristische sector in Limburg mooie vooruitzichten. Het aantal overnachtingen in Limburg ligt dit jaar haast dubbel zo hoog, met ruim 316.000 overnachtingen. Al zijn er grote verschillen tussen de verschillende aanbieders. Want terwijl de vakantieparken een bezettingsgraad van 81,7 procent mogen noteren, blijft die van de hotels steken op 48 procent en die van jeugdlogies op 49,8 procent. Vakantiewoningen hebben met 60 procent een lagere bezettingsgraad dan vorig jaar. “Door de beperkingen in 2021 kozen gasten toen vaker voor een verblijf in vakantiewoningen vanwege het afgezonderde karakter en de eigen kookmogelijkheden”, verklaart gedeputeerde van Toerisme Igor Philtjens (Open Vld). En ook kampeerlogies tekenen deze paasvakantie een lagere bezettingsgraad op van 28,3 procent. Maar dat is wellicht te wijten aan de slechte weersvoorspellingen.

Nieuwe uitdagingen

“We hebben de coronapandemie samen getrotseerd als sector", gaat Philtjens verder. “Maar helaas liggen er met de huidige energiecrisis, de fors stijgende prijzen en de aanhoudende situatie in Oekraïne alweer nieuwe uitdagingen op ons pad. Daardoor neemt de onzekerheid bij onze partners toe en ook de mensen worden weer voorzichtiger bij het plannen van een uitstap.”

Drie op de tien logiesuitbaters geven aan dat ze de impact van de stijgende prijzen op het aantal boekingen voelen. 6,2 procent van de uitbaters rekent de prijsstijgingen volledig door aan de gasten, terwijl 33,5 procent het op een gedeeltelijke prijsverhoging houdt.

Volledig scherm De eerste bloesems van het jaar. © Mine Dalemans

Bloesemtoerisme

De paasvakantie valt dit jaar mooi samen met de bloei van de bloesems. De vroege kersensoorten en de perenbomen beginnen op dit moment te bloeien. Ook al wordt een volle bloei pas verwacht rond 10 april, toch zagen de Japanse tuin in Hasselt en de Bloesembar in Sint-Truiden in het mooie weekend van 26 en 27 maart al een toestroom van bezoekers. Maar ook daar strooit het koude weer nu roet in het eten. De Haspengouwse fruittelers haalden de voorbije dagen alles uit de kast om hun prille bloesems te redden van de sneeuw en de vrieskou.

Pasen in Bokrijk

Ook in Bokrijk staat er deze paasvakantie heel wat te gebeuren. “Het Openluchtmuseum heeft opnieuw de deuren geopend. Daar ontdek je verschillende vakmanschappen dankzij inspirerende demonstraties. We organiseren ook een QR-luistertocht in paasthema. Zondag 17 en maandag 18 april worden erg bijzonder in Bokrijk, want dan beleef je een paasfeest zoals dat honderd jaar geleden gebeurde. Ook de museumboerderij opent met tal van oude erfrassen. Ze zijn gestald in en rond de pas gerestaureerde vierkantshoeve uit Sint-Truiden”, aldus Igor Philtjens.

Volledig scherm In Bokrijk valt heel wat te beleven deze paasvakantie. © Mine Dalemans

Limburgers inspireren

Ten slotte lanceert Visit Limburg dit toeristisch seizoen een nieuw magazine. “In Gast brengen we verhalen over betekenisvolle ervaringen. Weg van spektakel, gericht op inhoud die raakt. Niet alleen onze gasten, maar ook de Limburgers zelf kunnen er inspiratie in vinden. En met de vernieuwde fietskaart 2022 - 2023 ligt het beste van Limburg voor je wielen. Met de positieve cijfers voor de paasvakantie kunnen we voorzichtig stellen dat onze verschillende initiatieven hun vruchten afwerpen”, besluit gedeputeerde Philtjens.