Limburger Mustafa Kör neemt fakkel over van Dichter des Vaderlands: “Als poëzie niet langer voor de happy few is, is mijn doel bereikt”

Genk/Maasmechelen/LeuvenGeboren in Turkije, opgegroeid in Maasmechelen, dichter geworden in Genk en intussen woont Mustafa Kör al twaalf jaar in Leuven. “Maar eigenlijk doet dat er allemaal niet toe", zegt de man die vanaf 23 maart de titel van Dichter des Vaderlands draagt. “Belangrijker is wat ik als dichter wil meegeven en waar ik de komende twee jaar aandacht voor zal vragen.” Tot eind 2023 krijgt Mustafa de kans om enkele projecten naar zijn hart te realiseren als Dichter des Vaderlands.

Mustafa Kör (45) groeide op in Opgrimbie (Maasmechelen). Na een auto-ongeval in 1998 liep hij een rugbreuk op en begon het tweede deel van zijn leven in een rolstoel. Een samenloop van intense gebeurtenissen zette hem aan het schrijven en leidde uiteindelijk tot zijn succesvolle debuutroman ‘De lammeren’ in 2007. Zijn eerste poëziebundel ‘Ben jij liefde' volgde pas negen jaar later, maar het was zijn titel als stadsdichter van Genk die hem in 2008 aan het dichten zette. “Daarvoor had ik zelfs nog nooit een gedicht gelezen", geeft Mustafa toe. Toch wakkerde die rol een vuur aan dat sindsdien niet meer gedoofd is, want vanaf 23 maart 2022 mag Mustafa twee jaar lang de verschillende taalgemeenschappen in ons land verbinden als Dichter des Vaderlands.

Twijfel

“Je gaat het niet geloven wat ik nu vertel, maar eigenlijk wilde ik geen Dichter des Vaderlands worden", steekt Mustafa Kör van wal. “Uit het niets werd ik een tijd geleden opgebeld door iemand uit het comité. ‘Of ik geen Dichter des Vaderlands wilde worden?’ Die vraag overrompelde me wel een beetje. Het is geen verkiezing, maar eerder een keuze die gemaakt wordt door de inner circle uit de literatuur. Zij stellen een lijstje samen van geschikte kandidaten en polsen vervolgens wie het ziet zitten. ‘Er zullen sowieso betere opties zijn dan ik’, dacht ik. En dus werd het een ‘nee’", legt Mustafa uit. “Maar toen ik achteraf hoorde dat ze toch écht voor mij wilden gaan, besloot ik de sprong te wagen.”

Intussen nadert zijn aanstelling als Dichter des Vaderlands met rasse schreden. Op 23 maart geeft Carl Norac zijn stokje door aan Mustafa . “Die oorspronkelijke ‘nee’ is omgeslagen in een gevoel van eer en een beetje gezonde spanning. Ik mag mijn land binnenkort vertegenwoordigen en dingen doen die hopelijk wat beroering veroorzaken”, zegt Mustafa. “Maar nu laat ik alles gewoon op me afkomen. Het zijn sowieso al drukke tijden en de officiële aanstelling heeft door de veranderende coronamaatregelen ook al voor flink wat stress gezorgd", lacht Mustafa. “Vandaag ben ik vooral benieuwd wat die nieuwe uitdaging met me gaat doen. Als Dichter des Vaderlands kom je op zo veel plaatsen, ontmoet je tal van interessante mensen en krijg je unieke kansen”, klinkt het. “Al blijft het belangrijkste voor mij dat de zes gedichten die ik de komende twee jaar zal brengen, goed en waardevol zijn. En wanneer blijkt dat ik mensen met mijn werk kan bereiken en ze me komen vertellen dat ze echt iets aan een gedicht hebben, zou ik een groot doel kunnen afvinken.”

“Dat lijkt misschien eenvoudig, maar ik hoor nochtans vaak dat poëzie iets voor de happy few is, een echt elitair gebeuren. Want als je wilt dat poëzie meer deining veroorzaakt en begrip krijgt, dan moet je waarachtig zijn en weet hebben van wat de gewone burger bezighoudt en dat is niet zo voor de hand liggend.”

Ruwe bolster

“Sommige dichters kunnen uitpakken met een geweldige kennis van de taal en bouwen zo hun werk op, maar als je op je vijftiende de schoolbanken verlaat, zoals ik, heb je die kennis niet", zegt Mustafa. “Ik ben een autodidact of een ruwe bolster, noem het zoals je wilt. En dat is zeker niet slecht, maar je moet je er wel van bewust blijven. Ik schrijf vanuit de onderbuik, puur evocatief. Na mijn debuutroman ‘De lammeren’ werd wel eens gezegd dat ik autobiografisch schrijf, wat niet helemaal waar is, maar natuurlijk put ik inspiratie uit mijn eigen ervaringen. De poëzie kan je niet voorliegen. Je moet op z’n minst ‘iets’ gevoeld hebben zodat je gedichten intuïtief, zonder reden, kunnen verschijnen, net als de bladeren aan een boom.”

Op 23 maart zal de vorige Dichter des Vaderlands, Carl Norac, in de plantentuin van Meisde zijn titel doorgeven aan Mustafa Kör. Terwijl Carl zijn laatste gedicht voorstelt aan het publiek, draagt Mustafa zijn eerste werk voor en doet hij zijn plannen voor de komende jaren uit de doeken.