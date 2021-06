Lijkhonden ingezet in zoektocht naar Jürgen Conings: “Maar alles blijft mogelijk, ook een levende persoon”

Aan de parking langs het KRC Genk stadion zijn woensdagnamiddag rond 16 uur de eerste twee legertrucks met militairen opnieuw aangekomen. Na 15 uur sijpelden politiemensen in burger en voertuigen van onder meer de politiezones Limburg Regio Hoofdstad, Voer en Dijle en de Getevallei terug binnen aan het stadion. Zij namen allemaal deel aan de zoekacties woensdag in het Nationaal Park Hoge Kempen, waarbij ze onder meer in Zutendaal en As actief waren. As ligt vlak tegen Genk aan, en via het gigantische bos kan je vanuit Dilsen of Maasmechelen probleemloos door As tot in Genk wandelen. Ook in Dilsen, in de buurt van Heuvelsven waar Conings zijn wagen gevonden werd, waren er kleine groepjes militairen aanwezig in de late namiddag. Ze werden gesignaleerd langs wegen, aan kruispunten en in de omliggende bossen.