Lien (28) inspireert kinderboek op Zwartbergse zoo: “Dat de apen hier door de villa slingerden, zit in het collectieve geheugen van de doorsnee Limburgse veertigplusser”

De avonturen van hoofdpersonage Sammy Tuimelaar gebeuren in de Zoo van Zwartelgoud, gelegen in de de provincie Lepelburg. Maar vergis je niet, zowat het hele boek van Lien Vande Kerkhof is één vette knipoog naar het verleden van de Zwartbergse Zoo in Genk. “Ik ben te jong om me iets van de zoo te herinneren, want ze sloot in 1997 de deuren, toen ik amper drie jaar oud was", vertelt ze. “Maar de verhalen en anekdotes waar ik de laatste jaren als journaliste op stootte, deden mijn fantasie helemaal op hol slaan. Waar we nu staan, in de voormalige mijndirecteursvilla - vandaag het hoofdgebouw van La Biomista - woonde sinds 1970 de familie Wauters, een koppel dat de zoo uitbaatte en blijkbaar een grenzeloze passie had voor dieren."