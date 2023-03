Lichte regen en bewolking in Genk vanochtend

Bejaarde man (74) haalt uit met een mes na ruzie op café: “slachtof­fer verkeerde in levensge­vaar”

Een bejaarde man (74) uit Genk haalde in november 2018 met een mes uit naar de zoon van een van zijn bevriende kaartspelers na een discussie op café. Het slachtoffer werd met een diepe messteek in de buik overgebracht naar het ziekenhuis. “Ik weet nog steeds niet waarom ik me hier bevind,” getuigde de Genkenaar overstuur, terwijl hij volhield dat hij zelf aangevallen werd.