Leerlingen Don Bosco Genk geven goede voorbeeld en lezen tijdens Voorleesweek voor aan jonge medeleerlingen

Maasmechelen Autodief vlucht op E314 al spookrij­dend van Nederland naar Maasmeche­len

De lokale politie Lanaken-Maasmechelen (LaMa) heeft in de nacht van woensdag op donderdag een spookrijder kunnen onderscheppen op de Rijksweg (N78), ter hoogte van het kruispunt met de Herdersstraat in Maasmechelen. Dat meldt ze vrijdag. De man was in een gestolen wagen vanuit Nederland gevlucht en al spookrijdend over de E314 richting Maasmechelen gereden.

25 november