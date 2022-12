Leef je uit op de mountainbike door de verschillende bossen in Genk

Sint-Truiden Sint-Trui­den gaat in gesprek over bancontact cashpunt na klachten van inwoners: “Meer discretie, properheid en kleinere geldsommen”

Sinds enkele maanden kunnen Truienaren geld afhalen bij een bancontact cashpunt op de Grote Markt van Sint-Truiden. Dat is een bankneutrale geldautomaat, maar dat concept sloeg niet meteen aan. Inwoners zien er ook heel wat problemen in: de automaten worden als moeilijk in gebruik, onveilig en vuil ervaren. Daarom ging het lokaal bestuur in gesprek met vertegenwoordigers van Batopin, het bedrijf achter de automaten.

2 december