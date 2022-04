“Kunstenaars zullen hier werken en wonen": C-Mine krijgt injectie van 4,5 miljoen euro

Genk/Tongeren ASSISEN. Emrah T. haalt hard uit naar zijn ex tijdens zijn verhoor: “Ze liegt. Ik heb nooit een mes gezien of aangeraakt”

Het rustige verhoor van Anastasia N. (27) voor het hof van assisen in Tongeren stond in schril contrast met de felle uithalen van haar ex en medebeschuldigde Emrah T. (35). Zij hield vol dat Emrah haar op 5 juni 2017 gevraagd had om het mes mee te nemen en haar zelfs aanmaande om het te gebruiken om Luana Romagnoli (24) op afstand te houden. Hij pikte dat niet en ging vol in de tegenaanval. “Vanwaar komen toch al die leugens?”

