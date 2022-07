KRC Genk zet afscheidnemend Pierre Denier in de bloemetjes op fandag: “Ze mogen me nog altijd bellen als ze bij de titelviering een taxi nodig hebben”

Beringen Francis staat sinds 1992 in het Guinnes Book of Records met 58.259 (!) aanstekers: “En niémand die ooit beter zal doen”

Het Guinness Book of Records kent meer dan 40.000 records in 101 categorieën. Eén van die wereldrecords is het ‘hoogste aantal aanstekers’. De teller staat al sinds 1992 op 58.259 individuele exemplaren, op naam van Francis Vanherle uit Beringen. “In 1989 ging ik de oorlog aan met de vorige recordhouder. En ik won”, vertelt een nog even enthousiaste Francis.

