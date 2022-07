KRC Genk zet afscheidnemend icoon Pierre Denier (65) in de bloemetjes op fandag: “Ze mogen me nog altijd bellen als ze bij de titelviering een taxi nodig hebben”

Vrouwenvoetbal Super League Luna Vanzeir voelt zich meteen thuis in Genk: “Club overtuigde me met ambitieus project”

Guido Brepoels liet er geen gras over groeien en riep zijn speelsters reeds samen voor de eerste trainingsweek van het nieuwe seizoen. Een groot aantal speelsters waren nog op vakantie, maar aanwinsten als Luna Vanzeir, Romy Camps, Chiara Wilocks en Lauren Meyers tekenden wel al present. “Na een knap seizoen willen we opnieuw progressie maken en zo de lat hoger leggen”, zegt de coach van het afgelopen jaar in de Super League.

14 juli