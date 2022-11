KRC Genk lanceert FRZA! Foundation

De werking van Genk is in feite een project waarbij op een structurele en voortdurende manier initiatieven worden opgezet ten voordele van allerlei goede doelen en de maatschappij in haar geheel. Doorheen de jaren werden er tal van projecten gerealiseerd met positieve impact op het individu en het collectief, gaande van pedagogische voetbalprojecten voor kinderen in instellingen, over tewerkstelllingsprojecten voor mensen met een niet-blanco strafblad tot allerlei inzamelacties ten voordele van Vincentius. De werking werd ook reeds tweemaal gelauwerd, met een prestigieuze Europese ECA-Award én de eerste Pro League + Award