KRC Genk doet kinderen met mentale beperking schitteren in gloednieuwe G-voetbalploeg: “Nu al spelertjes op de wachtlijst”

FUTSAL EERSTE NATIONALE Carmelo Nieddu (Pibo Bilzen) verwacht vrijdag een bomvolle De Kimpel voor de match van de waarheid tegen Malle: “Winnen is een must”

Het zal erom spannen vrijdagvond in sporthal De Kimpel in Bilzen. Pibo Belisia ontvangt dan concurrent Malle in de strijd voor de tweede dalersplaats in de hoogste afdeling van het Futsal. Promovendus Pibo wacht nog steeds op de eerste overwinning en telt drie punten minder dan Malle.

19 januari