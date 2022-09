Koning Filip komt volgende week naar Waterschei

Hasselt Lokale diensten­cen­tra Hogevijf in Hasselt viert kermis

Vandaag was het ook in de Lokale Dienstencentra Hogevijf kermis. In samenwerking met Deloitte werd op de locaties in Banneux en Stadspark een Vlaamse kermis gehouden. “De bewoners en bezoekers van onze dienstencentra hebben ook recht op kermis. Ze genoten duidelijk van het amusement”, aldus schepen van de Hasselaar Dymfna Meynen (N-VA).

