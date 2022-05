“Kogel kwam drie centimeter boven mijn hoofd terecht”: Genkse (33) ontsnapt aan de dood nadat huis wordt beschoten

Genk“Ik vluchtte met mijn kinderen naar de douche, waar ik in paniek de politie heb gebeld.” De getuigenis van de 33-jarige J. uit Genk leest als een thriller, maar is helaas realiteit. De woning van de jonge weduwe, waar ze met haar drie kinderen woont, werd vorige week onder vuur genomen door onbekenden . “Geen idee waar dit vandaan komt, mogelijk vergisten de daders zich”, getuigt J. anoniem.

J. en haar drie kinderen slapen sinds de schietpartij niet meer in hun eigen huis. Te veel angst, slapeloze nachten, en te veel trauma's waardoor ze zich er niet meer thuis voelen. “We wonen nu in bij mijn moeder, maar zelfs als ik daar een auto hoor langsrijden, sla ik in paniek", vertelt J. De 33-jarige vrouw woont al 12 jaar in Genk met haar drie kinderen. Drie jaar geleden verloor ze haar man na ziekte, en na een intense periode van verdriet klom ze stilaan uit het dal.

Totdat er op dinsdag 26 april ‘s morgens vroeg rond 4.25 uur een wagen stopte aan de haar woning en een semi-automatisch wapen op de gevel losliet. “Ik schrok wakker van een luide knal én felle lichtflitsen. Ik slaap aan de voorkant van de woning, en het voelde alsof er van alles naar binnen vloog. Er sprong glas in het rond.”

Volledig scherm De kogelgaten in de slaapkamer van J. © RV

Volledig scherm De kogel doorboorde het bed en eindigde in de muur. © RV

In paniek stormde J. uit haar bed en liep ze naar de trap, waar haar kinderen van 6 en 13 al stonden. “Ik probeerde hen af te schermen en samen zijn we naar de badkamer gevlucht om in de douche te schuilen. Van daaruit belde ik de politie, wat buren blijkbaar ook al hadden gedaan.” Samen met haar kinderen zat J. in de douche tot er hulp kwam. Intussen kwam haar oudste zoon van 17 net thuis, die met vrienden op pad was geweest.

“Hij wist niet wat gebeurd was, zag de kogelgaten én het glas van de voordeur aan diggelen. Hij heeft dat nog er zelf uit proberen duwen. Ik hoorde intussen dat gerommel en dacht dat die gangsters terug waren om het helemaal af te maken en stond doodsangsten uit. Tot ik iemand ‘mama' hoorde roepen waarna ik besefte dat het mijn oudste zoon was. Hij is helemaal in shock en krijgt sindsdien bijna niets meer gezegd.”

Volledig scherm De kogelgaten in de slaapkamer van J. © RV

De politie en het parket kwamen ter plaatse en voerden een uitvoerig onderzoek. Volgens J. gaat het in totaal om zo’n 14 kogelgaten, grotendeels in haar wagen en voorgevel. “Maar liefst vier kogels kwamen in mijn slaapkamer terecht. Eén daarvan recht boven mijn hoofd, waar het hoofdbord van mijn bed is. Ik voelde zelfs glassplinters in mijn mond. Als ik neerlig, bevindt het gat zich zo’n 3 centimeter boven mijn hoofd. Ik besef heel goed dat ik er bijna niet meer geweest was.”

Er rest één vraag die continu door de hoofden van het gezin spookt: waarom moest dit gebeuren? “Er was die avond wel wat geruzie op straat, en volgens de buren had iemand ook op een wagen liggen bonken, maar of dat er aan gelinkt is weten we niet. Hebben ze zich vergist? Moesten ze een ander huis hebben? Ik heb totaal geen vijanden, en sinds het overlijden van mijn man ook geen nieuwe partner. De politie zegt dat het onderzoek op volle toeren draait, en ze zijn hoopvol, maar een doorbraak is er nog niet.”

Volledig scherm De gang ligt helemaal vol glas. © RV

J. wijst ook naar de reacties op sociale media waarbij er snel conclusies worden getrokken uit de woonomgeving. “Men wijst naar het criminele milieu, naar mensen van vreemde origine, of dat dit zo vaak gebeurt. Men lacht er zelfs mee, maar het is absoluut niet grappig. Wij zijn heel gewone mensen, hier wonen zelfs kinderen, en we zijn er kapot van. In enkele seconden tijd is heel ons leven verwoest. Geen idee of we dit nog te boven komen en of we ooit terug willen naar dat huis. Alleen rest de vraag waar we anders heen kunnen.”

