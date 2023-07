Kneep school oogje dicht voor werknemers die kinderen mishandelen?: “Pas toen mama klacht indiende, kon het voor de directie niet snel genoeg gaan”

Zes kindjes tussen de 10 en 15 jaar met een beperking bij MPI De Luchtballon in Genk, werden geslagen en aan de haren getrokken. Volgens advocaten Brian Stuckens en Sven Mary was de toenmalige directie al op de hoogte, maar koos ze om niet in te grijpen: “Hoe is dit kunnen gebeuren? Waarom kwam het zover? Belangrijke vragen waar we antwoorden op willen.”