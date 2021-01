Kleuter vindt vijf zakjes cannabis onder speeltuig in school: zeven Genkenaars veroordeeld tot 1 jaar cel voor drugshandel vanuit naburig café

As/Bree/Genk/Oudsbergen/Zutendaal Limburghal en Expodroom Bree vormen zich om tot vaccinatie­cen­tra voor eerste­lijns­zo­ne ‘Kemp en Duin’

12 januari De gemeenten As, Bree, Genk, Oudsbergen en Zutendaal hebben de knoop definitief doorgehakt: ze gaan hun vaccinatiecentra neerplanten in de Limburghal aan de Jaarbeurslaan in Genk, en ook in de Expodroom in Bree kunnen inwoners binnenkort terecht om zich te laten inenten tegen het coronavirus.