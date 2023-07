Kleedkamers van Angèle, The Killers en Billie Eilish varen per containerschip naar Pukkelpop: “Mooi voor ecologische voetafdruk”

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal tussen Antwerpen en Limburg de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vandaag mocht tussen die 40 ton ook heel wat materiaal voor de 36ste editie van Pukkelpop aanmeren op de Zuiderdokken in Genk. Aan boord waren onder meer de kleedkamers van de headliners van het festival, onder wie ook Angèle, The Killers en Billie Eilish terug te vinden zijn.

In 2015 maakte Pukkelpop voor de eerste keer gebruik van de binnenvaart voor het transport van hun backstagemateriaal, in 2017 werd het hoofdpodium vervoerd, vorig jaar werden de containers met opbouwmateriaal via binnenschepen vervoerd en dit jaar zijn er units voor de backstage aan boord. “Door onze backstage-units via de waterweg te transporteren, houden we tien vrachtwagens van de weg”, vertelt Pukkelpop-woordvoerder Frederik Luyten. “Dat is toch een mooie bijdrage voor een festival dat zijn ecologische voetafdruk zo klein mogelijk wil houden.”

Volledig scherm Het containerschip meerde deze voormiddag aan de Zuiderdokken aan © De Vlaamse Waterweg

De units werden via kaai 524 van Euroports in Antwerpen op het binnenschip geladen richting Genk. Na lossing op de kade van Haven Genk kunnen de units snel en efficiënt naar de festivalweide in Kiewit vervoerd worden. Enkel de laatste kilometers naar Kiewit wordt dus afgelegd per vrachtwagen. “Die optimale combinatie van vervoersmethoden is een mooi voorbeeld van mijn streven naar een meer multimodaal goederenvervoer”, licht minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open vld) toe.

Ook Chris Danckaerts van de Vlaamse Waterweg is enthousiast over het partnerschap met Pukkelpop. “Dankzij Pukkelpop krijgt de binnenvaart een podium”, zegt Danckaerts. “Hopelijk kunnen we door hun engagement ook andere bedrijven overtuigen dat transport via waterwegen een duurzaam alternatief is.”

