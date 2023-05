KIJK. 100-tal leerlingen van Atlascollege jouwt medewerkers van stad uit tijdens actie rond diversiteit: “Ze spuwden op regenbooghartjes”

Veloveilig Vlaanderen. Buren hekelen gevaarlijk ‘fietspad’ op Zoutleeuw­se­steen­weg: “Hier is net een turboroton­de met dubbele fietspaden afgewerkt, waarom lukken die paar meters extra niet?”

Bijna dagelijks rijden Mia en Danny en hun kleinkind Skye (3) uit Sint-Truiden over het fietspad op de Zoutleeuwsesteenweg vlak bij de turborotonde aan Stayen. Mia en Skye met de fiets, Danny in zijn elektrische rolstoel. En elke keer opnieuw houden ze hun adem in voor het drukke verkeer en de slechte staat van de fietspaden. “Een tijdje geleden zijn ze hier bijna over mijn voeten gereden", zegt Danny. “Levensgevaarlijk." Veloveilig-ambassadrice Anke Buckinx nam er een kijkje en testte het fietspad zelf uit.