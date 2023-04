Kermis Genk gaat vrijdag van start, jaarbeurs komt na 35 jaar terug: “Werd vroeger ‘het grootste café van Genk genoemd’”

RESTOTIP. Mitchell en Daniela van Table’O openen nieuw restaurant Imprévu: “Dit is een onverwacht avontuur, vandaar de naam”

Met Imprévu heeft een gloednieuw gastronomisch restaurant zich binnen de deuren van De Barrier in Houthalen-Helchteren genesteld. Uitbaters Mitchell Merola en Daniela Sparanero sloten in februari de deuren van hun restaurant Table’O in Mechelen-Bovelingen, om een nieuw avontuur te beginnen waarmee ze ook businesslunches aanbieden. Wij gingen proeven van gerechtjes die eigenlijk kunstwerkjes zijn.