Kansarmoede in Genk met 30% gedaald: “Maar er is nog werk aan de winkel”

Het ging om 29,9 procent van de Genkenaren in 2016 die mogelijk kansarm waren. Vandaag is dat 20,9 procent.

“We zien dat onze inspanningen resultaat opleveren”, zegt burgemeester Wim Dries (CD&V). “Dat tonen niet alleen de cijfers van het Agentschap Opgroeien; in 2021 kwam Genk - samen met Mechelen - als beste centrumstad uit het onderzoek van de Lokale Armoedebarometer dat het lokale armoedebeleid van de Vlaamse steden en gemeenten onderzoekt.”

Zo’n barometer volgt zestien indicatoren zoals het aantal schoolverlaters en het aantal sociale woningen. Daarnaast daalt ook het aantal geboortes in kansarme Genkse gezinnen: in 2021 bedroeg dit 23,2%, in 2016 was dat nog 29,9% van de Genkse bevolking.

Nog steeds hoogste armoede

“Ondanks deze goede rapporten heeft onze stad wel nog steeds één van de hoogste armoedecijfers in Limburg en ook het aantal hulpvragen is toegenomen, deels door de coronacrisis die heel wat impact had op kansarme gezinnen. We beseffen dus maar al te goed dat er nog heel wat uitdagingen voor ons liggen en dat we zullen moeten blijven inzetten op structurele en preventieve acties om de armoedecijfers verder te doen dalen.”

Via een dienstenaanbod en een aanpak op maat zet stad Genk al langer in op kans- en kinderarmoedebestrijding. “Door middel van een geïntegreerd beleid willen we ervoor zorgen dat elke Genkenaar kansen krijgt én neemt. We willen personen en gezinnen versterken. We focussen op verschillende domeinen zoals onderwijs, zorg en gezondheid, tewerkstelling, wonen en vrijetijdsbesteding. Sociaal Huis Portavida en Campus O3 zijn hierbij belangrijke spelers, maar ook de samenwerkingen met externe partners zoals de scholen, lokale verenigingen en armoede-instellingen zijn cruciaal.”

