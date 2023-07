Kansarmoede Genk voor eerst in jaren onder 20 procent: “Maar er is nog veel werk”

Wat te doen in Limburg dit weekend: foodtruck­fes­ti­val in Lommel en kampvuur­con­cert in Al­den-Bie­sen

Nog geen plannen dit weekend? Dan kan je ongetwijfeld iets leuks uitpikken in onze weekendtips. Van een bierfestival tot een vlindersafari of zelfs een kampvuurconcert op niveau: het aanbod is divers. Dit zijn onze 5 tips voor het weekend van 14, 15 en 16 juli in Limburg.